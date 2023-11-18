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Илон Маск оказался в центре антисемитского скандала

  • 18.11.2023, 14:32
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Илон Маск оказался в центре антисемитского скандала

Крупнейшие рекламодатели и Белый дом отреагировали.

Крупные рекламодатели, такие как Apple, Disney, Lionsgate, Warner Bros. Discovery, Paramount и Sony Pictures, приостанавливают все рекламные проекты в X (экс-Twitter) после того, как владелец соцсети Илон Маск поддержал антисемитский пост одного из пользователей, сообщает The Hollywood Reporter.

Поводом стали слова Илона Маска. 15 ноября он написал в своем аккаунте: «Вы сказали чистую правду» в ответ на сообщение пользователя, утверждавшего, что якобы «еврейские общины поддерживают диалектическую ненависть к белым».

Белый дом также осудил Илона Маска за пропаганду «антисемитской и расовой ненависти», заявив в пятницу: «Мы самым решительным образом осуждаем эту отвратительную пропаганду антисемитской и расистской ненависти, которая идет вразрез с нашими основными ценностями как американцев».

В тоже время в минувший четверг генеральный директор X Линда Яккарино написала: «X всегда предельно четко заявляет об усилиях компании по борьбе с антисемитизмом и дискриминацией. Этому нет места нигде в мире — это уродливо и неправильно. Точка».

Некоммерческая организация Media Matters for America зафиксировала, что на аккаунте, где размещались материалы, восхваляющие Гитлера и нацистскую идеологию, была размещена реклама целого ряда ведущих брендов.

Илон Маск в ответ заявил, что соцсеть подаст «термоядерный судебный иск» против Media Matters for America и «всех, кто участвовал в мошеннической атаке» на X.

Это не первый скандал, в который попадает Илон Маск из-за своих высказываний. Ранее он, например, предлагал вариант решения конфликта между Россией и Украиной, результатом которого, по его мнению, должно стать присоединение Крыма к РФ, а также, возможно, других украинских регионов.

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