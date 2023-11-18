Маразм крепчал1
- Игорь Эйдман
- 18.11.2023, 15:05
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Но Васильичу об этом еще не рассказали.
Маразм крепчал.
Путин сказал: «выражение Цицерона: «Когда стреляют пушки, музы молчат».
Он все перепутал. Цицерон сказал:
Когда рычат танки, интернет не работает.
Если в древнем Риме, во времена Цицерона, по мнению Путина, были пушки, то, наверное, танки и интернет тоже были.
В действительности Цицерон сказал: «когда гремит оружие, законы молчат». Высказывание о пушках и музах возникло, естественно, в другую эпоху.
Но Васильичу все пофиг, он давно в маразме.
Говорят, Цицерону принадлежит еще одно высказывание:
Когда в стране у власти невежды, жди беды.
Васильичу об этом еще не рассказали. Но он все равно не поймет.
Игорь Эйдман, t.me