Маразм крепчал 1 Игорь Эйдман

18.11.2023, 15:05

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Игорь Эйдман

Но Васильичу об этом еще не рассказали.

Маразм крепчал.

Путин сказал: «выражение Цицерона: «Когда стреляют пушки, музы молчат».

Он все перепутал. Цицерон сказал:

Когда рычат танки, интернет не работает.

Если в древнем Риме, во времена Цицерона, по мнению Путина, были пушки, то, наверное, танки и интернет тоже были.

В действительности Цицерон сказал: «когда гремит оружие, законы молчат». Высказывание о пушках и музах возникло, естественно, в другую эпоху.

Но Васильичу все пофиг, он давно в маразме.

Говорят, Цицерону принадлежит еще одно высказывание:

Когда в стране у власти невежды, жди беды.

Васильичу об этом еще не рассказали. Но он все равно не поймет.

Игорь Эйдман, t.me

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