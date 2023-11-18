На аукционе продали самую дорогую в мире Ferrari 3 18.11.2023, 15:11

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Как выглядит авто?

В Нью-Йорке состоялся аукцион, на котором продали самый дорогой в мире автомобиль Ferrari 250 GTO 1962 года. Ее стоимость была оценена в 51,705 миллиона долларов, пишет rmsothebys.com.

Пока неизвестно, кто именно приобрел авто. Но уже понятно, что это самая большая сумма, которую когда-либо отдавали на торгах за автомобили Ferrari.

Экземпляр Ferrari, о котором говорится, имеет номер шасси 3765 и является одним из 34 экземпляров, построенных с кузовом Tipo 1962 года. Эта машина является единственной из этих 34, участвовавшей в гонках команды Scuderia Ferrari.

После нескольких лет соревнований на материковой части Италии и Сицилии автомобиль продали и экспортировали в США в конце 1960-х. Восстановленный и модифицированный 250 GTO несколько раз менял американских владельцев, прежде чем в 1985 году оказался в руках преданного коллекционера из Огайо.