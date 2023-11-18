«Как-то сдала оптом десять щенков и сразу купила машину» 2 18.11.2023, 15:32

2,566

Белоруска успела попробовать самые необычные виды заработка.

57-летняя Ирина Прокопович несколько лет назад переехала в Глусский район из Солигорска. Здесь она купила частный дом, чтобы держать животных, выращивать грибы и... уединиться, пишет «Вечерний Бобруйск».

По образованию Ирина – закройщик-модельер. По этой специальности работала 11 лет. Потом, говорит, возникла необходимость зарабатывать побольше, и подалась на заработки. Где только ни работала: и продавцом в павильоне «Мир кожи и меха» на ВДНХ в Москве, и в зоомагазине там же, и нянечкой в русскоязычной семье на Канарских островах, и официантом, барменом, администратором детского пансионата в Сочи.

Сеть «секонда» и питомник «йорков»

Вернувшись домой в 2005-м, открыла с супругом магазин секонд-хенда (потом этот бизнес развился до целой сети магазинов одежды б/у).

– Сначала это было вполне доходным делом, – рассказывает о «секонде» собеседница. – Тогда же мы купили свой первый автомобиль. Но в 2011-м мы с мужем развелись, и мне одной стало сложно справляться, к тому же, очень подорожали вещи б/у. Еще одна причина – у меня было много друзей и знакомых, которые все просили что-то дать в долг, продать подешевле, с моей доброй душой я просто раздавала эти вещи. Все это и привело к тому, что бизнес стал разваливаться. В 2013 году остатки – 15 мешков одежды, я просто отдала на благотворительность в церковь.

Детей у Ирины с супругом не было, и в какой-то момент, говорит женщина, она почувствовала себя очень одиноко.

– Услышала где-то, что собачки породы йоркширский терьер – почти как дети, и в 2011-м купила себе йорка, чтобы было о ком заботиться, – рассказывает Ирина. – Мне очень понравилась эта порода.

Спустя два года она приобрела еще одного маленького йорка – «девочку», позже купила еще одного «мальчика». И в 2013-м официально зарегистрировала питомник «Эсоул Хэрмони».

В питомнике у Ирины было четыре кобеля-производителя и семь самочек-производительниц, максимальное количество собак доходило до 50-ти (вместе со щенками). Потом появились еще две перуанские «голые» собачки.

Первое время все вместе жили в квартире у Ирины. Чтобы не мешать соседям и создать для животных более комфортные условия, женщина купила домик в лесу под Солигорском, построила во дворе вольеры. Со временем приютила и много бродячих собак, по словам Ирины, она не может равнодушно пройти мимо такой собаки. Зимой, когда дачники разъезжались, на ее попечении было около сотни брошенных котов и собак.

А друзья подарили Ирине еще и двухмесячную козочку... Закончилось это тем, что женщина приступила к строительству козлятника. Стадо коз доходило до 11-ти голов! Хозяйка продавала козье молоко, делала сыр, творог.

«Как-то сдала оптом в Россию сразу десять щенков и сразу купила подержанную машину»

– Питомник собак – довольно прибыльный бизнес, если у тебя есть помощь, – рассуждает собеседница. – А так как я все делала одна, да еще параллельно таксовала, занималась козами, было сложно, я устала.

Сразу, когда только открыла собачий питомник, была мода на йоркширских терьеров, говорит Ирина, они стоили по 400-500 долларов, и за год удавалось продать от одного до десяти щенков.

– Как-то сдала оптом в Россию сразу десять щенков, заработала 2,5 тысячи долларов и сразу купила подержанную машину, – вспоминает собеседница.

Но потом мода на йорков стала проходить, цена на «мальчиков» упала до 200 долларов, на «девочек» – до 300. Но все равно эти маленькие собаки кормили и себя, и тех сторожевых собак с улицы, которых Ирина у себя приютила.

С прошлого года ее йорки уже не приносят никакой прибыли:

– Собакам свойственно стареть, как и людям. Они просто живут у меня, потому что это уже члены семьи.

Козочки тоже могут приносить неплохой доход, говорит Ирина, если уделять этому занятию больше внимания. С реализацией молока проблем не было – появились постоянные клиенты, среди которых были и спортсмены, и родители с маленькими детьми. А творог шел больше на корм остальным питомцам.

«Все пошло не так, решила начать новую жизнь»

Так в доме под Солигорском Ирина жила четыре года. Однажды к ней приехала погостить подруга детства из Бобруйска и, побыв с ней сутки, сказала: «Ира, да ты тут загнешься. Приезжай ко мне, мы вместе что-нибудь придумаем».

Сразу, говорит Ирина, она не приняла эти слова всерьез. Но через пару месяцев у нее наступила депрессия.

– Я вложила все оставшиеся деньги – 400 долларов, на корм животным – мясо и прочее. Поставила под навесом, оно все замерзло, а потом пошла оттепель, и все начало таять и портиться. И практически всю еду я раскидала по дачным переулкам бездомным животным, – рассказывает женщина. – В результате, денег на еду животным не было, щенков на продажу тоже не было, плюс – машина сломалась. Словом, все пошло не так. К тому же, когда у меня было все, хватало и друзей, подруг, а когда пришли трудности, я осталась одна. А когда так называемые друзья еще начали советовать раздать, усыпить животных... В таком депрессивном состоянии я вспомнила слова подруги и решила, что мне действительно необходимо поменять обстановку, начать новую жизнь.

Ирина выставила свою квартиру в Солигорске на продажу и начала искать домик поближе к Бобруйску. Приглянулся один в деревне Глусского района: большой, банька во дворе, а главное – гараж на 35 «квадратов», в два этажа. Ирина давно подумывала о выращивании вешенок, а такой гараж – самое подходящее место для этого. Правда, и тут не обошлось без проблем. Внеся задаток за дом (5 тысяч долларов), построив вольеры для собак, козлятники и начав благоустройство дома, женщина поняла, что купила жилье в аварийном состоянии. Потребовала у хозяйки вернуть задаток, но та отказалась. Возвращать деньги пришлось через суд. Весь этот период Ирина со своими питомцами жила на даче у знакомых: вернуться в свой дом под Солигорском уже не могла, а квартира в Солигорске никак не продавалась.

Черника, яйцо и лук-перо на продажу

В 2020-м женщина купила дом в другой деревне Глусского района – Бабирово, здесь она и сейчас живет. Из прежней живности у нее остались только одна козочка, 8 йорков и 4 собаки, которых когда-то подобрала.

Чтобы заработать, Ирина несколько сезонов собирала и сдавала ягоды. За день могла по два 10-литровых ведра черники сдать. Труд это нелегкий, болела спина – колола уколы, глотала таблетки, но это приносило неплохой доход. В 2021 году, например, когда ягоды принимали по 8 рублей за кг, она зарабатывала в день по 140-160 рублей. Но это заработок сезонный.

Еще Ирина купила 100 кур-несушек и стала продавать яйца. Это позволяло самой жить и животных содержать. Но через два года куры перестали нестись, и женщина решила выращиваться лук на перо. В 2021-м вложила 4 000 рублей в строительство большой теплицы размером 10 на 3,5 м. Провела в нее воду, отопление и посадила лук.

– Думала, что он весь к Новому году взойдет, я оптом его сдам и посажу новый, – делится своими ожиданиями Ирина. – Но получила полное разочарование, так как к Новому году он только частично взошел. До марта я его стригла пучками. А деньги заканчивались...

И тогда Ирина решила попробовать себя в птицеводстве – через инкубацию выводить цыплят. Приобрела для этого яйца 12-ти знаменитых мясояичных пород: Леггорн, Борковская Барвистая, Маран, Брама, Орпингтон, Бентамка, Амераукан, Ухейилюй и др.

– Если этим заниматься серьезно, то за месяц можно долларов 150 зарабатывать, – говорит она. – У меня два инкубатора на 63 яйца. Инкубаторы хорошие, из них почти стопроцентный выводок. Люди, кто брал у меня яйцо на инкубацию и кур-несушек, остались довольны, уже сейчас спрашивают на следующий год.

Но цыплята – это тоже сезонное занятие, с мая по октябрь. К осени Ирина, снова оставшись без средств к существованию, занялась вешенками.

«Не грибы, так страусы!»

Выращивать грибы вешенки Ирина мечтала давно.

– Когда к началу октября этого года в кошельке осталось пять рублей, я снова впала в отчаяние. Поделилась переживаниями и мечтами с Титишиной Валентиной Евгеньевной, пенсионеркой из Глуска, с которой мы подружились, – рассказывает Ирина. – Она меня выслушала, по сусекам поскребла и дает мне 200 долларов со словами: «Мечта была? Надо, чтобы она сбылась». Душа-человек!

Ирина стала искать, где можно купить грибные блоки. В интернете нашла объявление грибника из Мачулищей. И месяц назад поехала к нему и купила первые 43 блока. Вместе с Валюшей (Валентиной Евгеньевной) развесили это все в теплице.

– Спустя 8-10 дней полезли первые грибочки, – говорит Ирина. – С одного блока сразу можно собрать около трех килограммов вешенок, при повторном сборе – меньше. В покупку вешенок я вложила 430 рублей, планирую заработать на них где-то 1 500-1 600 рублей. Пока я считаю, что вешенка – это самый легкий способо заработка из всех, что у меня были. Но поскольку это мой первый опыт, не буду утверждать. Сейчас главное – найти рынки сбыта.

С первым урожаем вешенок женщина уже несколько раз выезжала на бобруйский рынок «На Красноармейской». Килограмм свежиз грибов она продает по 15 рублей, за полулитровую баночку маринованных просит 7 рублей.

– Пока (на 16 ноября – прим. авт.) продала около 20 килограммов свежих и восемь баночек маринованных, – «отчитывается» Ирина. – Сейчас еще в лесу есть зеленки-подзеленки, так что, сезон вешенок, предполагаю, начнется позже. Многие у нас еще и не знают таких грибов, некоторые и вовсе смотрят на них, как на мухоморы. Но те, кому знакомы вешенки, хвалят их. Ведь это очень вкусные грибы.

А для Ирины, по ее словам, от этих грибов двойная польза: отработанные блоки будут идти на птицеводство, для птицы это – тоже полезный продукт.

Ну а если вдруг с вешенками что-то не получится, Ирина, как вы уже, наверное, поняли, складывать руки не собирается. «Не грибы, так страусы!» – улыбается она.

Но жизненный опыт привел также ее к пониманию, что во всем нужны помощники и единомышленники.

– Один в поле не воин! Если бы рядом со мной были люди, которые, как я, «горят», мы бы горы свернули! – добавляет женщина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».