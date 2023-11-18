Искусственный интеллект нашел двойников Путина, проанализировав голос, лицо и походку

Искусственный интеллект нашел двойников Путина, проанализировав голос, лицо и походку5
- 18.11.2023, 15:47
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Слухи подтвердились.
Искусственный интеллект, проанализировав последние выходы в свет диктатора РФ Владимира Путина, обнаружил два его двойника.
Слухи о наличии двойников у диктатора РФ Владимира Путина, возможно, соответствуют действительности.
Газета The Sun пообщалась с влиятельными специалистами по искусственному интеллекту (ИИ), которые провели анализ и обнаружили несостыковки на публичных выступлениях российского лидера.
Эксперты, используя искусственный интеллект, проанализировали черты лица, походку и речь российского диктатора на его последних публичных выступлениях в последний год.
Они пришли к выводу, что это, скорее всего, был не один человек. Так, настоящий Путин, как считается, присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2023 года.
А в декабре 2022 года осмотр Крымского моста, восстановленного после удара Украины, вероятно, под видом диктатора РФ проводил совсем другой человек.
ИИ пришла к выводу, что совпадение данного персонажа с российским лидером составляет всего 53%.
Еще более странным стал приезд якобы главы РФ в оккупированный Мариуполь в марте 2023 года. Исследование выявило, что с настоящим Путиным этот человек совпадает всего на 40%, а с персонажем на Крымском мосту - на 18%.
Таким образом, сегодня можно с большой долей вероятности утверждать, что у Путина есть не менее двух двойников, которые используются для выходов в свет.
О том, что Путин может использовать двойников, говорят и японские специалисты. Институт аудиокоммуникаций Японии, проанализировав голос диктатора в ходе разных выступлений, пришел к выводу, что это могут быть разные люди.
Отметим, что, по данным российского политолога Валерия Соловья, настоящий Путин скончался в своей резиденции на Валдае 26 октября 2023 года в результате продолжительной онкологической болезни.
С его слов, роль диктатора сейчас играет один из его двойников, которого называют «Васильевичем».