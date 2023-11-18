«Ордер на арест Лукашенко уже подписан и лежит в сейфе» 2 18.11.2023, 15:56

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Осталось только поставить дату.

Тень уголовного преследования все ближе подбирается к белорусскому диктатору.

Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения (Yale HRL) опубликовала детальный отчет о принудительном вывозе украинских детей в Беларусь.

С начала войны — с 24 февраля 2022 года по 30 октября 2023 года — из Украины в Беларусь вывезены не менее 2442 детей от 6 до 17 лет. При этом 2 050 украинских детей оказались в белорусском лагере «Дубрава».

Детей доставляли в 13 различных учреждений Беларуси, причем большая половина этих учреждений участвовала «в перевоспитании, военной подготовке или неизвестной медицинской деятельности».

По данным Yale HRL, перемещение украинских детей координировали непосредственно Александр Лукашенко и Владимир Путин при «поддержке спецслужб России и Беларуси». Лукашенко напрямую контролирует участие Беларуси в незаконном движении украинских детей, важную роль в движении также сыграли фонд Алексея Талая и организация «Дельфины» во главе с Ольгой Волковой (Донецк), а также ОАО «Беларуськалий».

Как доклад Yale HRL меняет положение Лукашенко?

Историк, политический обозреватель Александр Фридман поделился с BGmedia своей версией.

— Доклад систематизирует уже известную информацию, ничего сенсационного в нем не содержится. В деле о депортации украинских детей фигурирует не только Лукашенко, но и другие люди, которые уже тоже звучали в публичном пространстве. В основу доклада легла информация, собранная Народным антикризисным управлением. Институт систематизировал все известные данные.

Лаборатория очень следит за собственной репутацией. Поэтому если они публикуют информацию НАУ, значит, ставят под ней свое имя, тем самым придают публикации соответствующий вес. Латушко в понимании западной публики и западных политиков — белорусский оппозиционный лидер в эмиграции. Совсем другое дело, когда эту информацию представляет серьезный исследовательский институт. Я уже просмотрел мировую прессу, которая достаточно активно ссылается на доклад.

Есть вердикт серьезных международных экспертов, который опубличен. Конечно, это не суд, это не прокуроры, но это исследователи с серьезной международной репутацией. И есть прецедент прошлого года, когда институт сделал доклад о Путине, а главным образом — о Львовой-Беловой. Через месяц после этого Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на их арест.

И еще один важный момент для понимания ситуации. Думаю, в кризисных центрах Лукашенко этот доклад оценивает очень серьезно. Сегодня официальный Минск как воды в рот набрал и игнорирует тему. Очень неприятную для него тему. Даже не огрызнулись.

Я не вижу однозначной логической связи между появлением доклада института и выдачей ордера на арест. Не думаю, что это черный лебедь, за которым последует однозначный ордер на арест. Но под это подводится база.

То, что до сих пор не выдан ордер на арест Лукашенко, не связано с отсутствием доказательной базы. Думаю, ее достаточно на данный момент. Ордер не выдан по политическим соображениям: пока это не выгодно. Надо называть вещи своими именами: и Путин, и Львова-Белова — это военные преступники. В том, что они оба заслужили ордер на арест, особенно Путин, никаких сомнений нет. Но сам факт выдачи ордера является не столько юридическим, сколько политическим решением.

В случае Лукашенко невыдача ордера на арест — все-таки политическое решение, несмотря на всю независимость суда. Видимо, на Западе считают, что не следует сжигать последние мосты для Лукашенко, иначе он может еще с большей охотой выполнять приказы Путина. Давайте представим себе на секунду: МУС выдал ордер на арест Лукашенко. Как поведет себя Лукашенко в этот момент? На какое обострение он может пойти в таком случае? Не может быть такого, чтобы выдали ордер на арест Шевцова и Талая, и не выдали ордер на арест Лукашенко — будут выдавать пакетом.

Мне кажется, почва уже подготовлена, решение принципиально принято. Будет ордер на арест, возможно, он уже даже подписан и лежит в сейфе, осталось только поставить дату. Вопрос в том, когда станет выгодна стратегически выдача ордера. Не уйдет Лукашенко от ответственности, не уйдет. Если расследование дела продолжится, а в итоге ордера на арест Лукашенко не будет, это будет выглядеть совсем странно.

Вполне возможно, что и американские спецслужбы, и европейские спецслужбы располагают информацией о всех движениях-перемещениях, но молчат: пока не пришло время говорить об этом вслух. Институт не стал бы рисковать своей репутацией, если бы сомневался в достоверности информации.

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