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Российский певец Киркоров оконфузился странными фокусами с картами

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  • 18.11.2023, 15:58
  • 2,200
Российский певец Киркоров оконфузился странными фокусами с картами

Видеофакт.

Российский певец-путинист Филипп Киркоров «отметился» новой выходкой. На этот раз в компании российского бомонда певец продемонстрировал свои «сверхъестественные способности».

Как сообщает телеграм-канал «НеМалахов», Киркоров показал фокусы с картами. Путинист убеждает, что способен вслепую почувствовать, какого цвета масть любой карты из колоды.

«Чувствую цвета. Я могу различать цвета», - заявил Киркоров.

После этого он перетасовал колоду карт и начал угадывать вслепую, какого цвета карта будет следующей. Публика, очевидно, была в восторге от «способностей» певца. Ему аплодировали и спрашивали, как это работает.

«Филя, для чего тебе музыка? Езжай в казино», - сказал голос за кадром, похожий на Ксению Собчак.

«Филя, ты не тем занимаешься», - добавил мужской голос.

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