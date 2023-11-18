Российский певец Киркоров оконфузился странными фокусами с картами

Российский певец Киркоров оконфузился странными фокусами с картами3
- 18.11.2023, 15:58
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Видеофакт.
Российский певец-путинист Филипп Киркоров «отметился» новой выходкой. На этот раз в компании российского бомонда певец продемонстрировал свои «сверхъестественные способности».
Как сообщает телеграм-канал «НеМалахов», Киркоров показал фокусы с картами. Путинист убеждает, что способен вслепую почувствовать, какого цвета масть любой карты из колоды.
«Чувствую цвета. Я могу различать цвета», - заявил Киркоров.
После этого он перетасовал колоду карт и начал угадывать вслепую, какого цвета карта будет следующей. Публика, очевидно, была в восторге от «способностей» певца. Ему аплодировали и спрашивали, как это работает.
«Филя, для чего тебе музыка? Езжай в казино», - сказал голос за кадром, похожий на Ксению Собчак.
«Филя, ты не тем занимаешься», - добавил мужской голос.