Десант ГУР в Крыму: спецназовец рассказал о боях с оккупантами 18.11.2023, 16:15

Украинская разведка проводит дерзкие операции на полуострове.

Рейды украинских разведчиков в захваченный РФ Крым являются подготовкой к его освобождению, заявил боец спецподразделения «Артан» ГУР Минобороны Украины с псевдо «Лютый».

В интервью японским журналистам он рассказал о миссиях в Крыму в августе и октябре 2023 года.

По его словам, он на небольшом катере с побратимами прикрывал ударную группу десанта, а находившиеся на расстоянии 500-1000 метров от западного крымского побережья, вооруженные ПЗРК Stinger воины, ожидали вероятные атаки россиян, пишет «Главред».

«Лютый» уточнил, что в октябрьской операции участвовало около 30 человек, она длилась несколько часов. Он также сообщил, что участвовал и в операциях по освобождению так называемых «вышек Бойко».

Украинские разведчики уточняют, что неожиданные атаки Украины в Крыму нацелены на то, чтобы продолжать психологическое давление на российских оккупантов, а также повысить уровень подготовки воинов к предстоящему освобождению полуострова.

Ранее сообщалось о том, что партизаны устроили рейд в в/ч ЧФ в Крыму и анонсировали громкую «бавовну». Полученная информация уже передана компетентным структурам, рассказали в «АТЕШ».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Крыму были уничтожены десантные катера РФ. Заменить уничтоженные корабли оккупанты не могут, подчеркнул Андрей Юсов.

Как ранее сообщалось, в ВМС назвали потери ЧФ в результате удара по кораблям РФ у берегов Севастополя. Кроме корабля получил повреждения также военный буксир РФ.

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