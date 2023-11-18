В Беларуси посчитали, сколько школьников курят вейпы 5 18.11.2023, 16:39

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Оказалось, что электронные сигареты очень популярны среди подростков.

У белорусских подростков в последнее время все большую популярность завоевывают электронные сигареты, «вейпы» и продукты нагревания табака. К таким выводам пришли специалисты Научно-практического центра гигиены, которые уже 18 лет ведут мониторинг табакокурения среди школьников, пишет «Зеркало».

В этом году специалисты НПЦ гигиены провели мониторинг использования электронных сигарет среди детей и подростков в 39 школах страны. Всего было опрошено 3493 учащихся 7−10 классов.

Оказалось, что электронные сигареты очень популярны среди подростков. Доля «вейперов» среди принявших участие в исследовании школьников — 15%.

Критической отметкой является 9 класс или 15 лет. Число «вейперов» среди учащихся 9-х классов в 3,4 раза больше, чем среди семилассников. Их же среди учащихся 8-х классов в 2,4 раза больше, чем среди семиклассников.

Также оказалось, что среди «электронных» курильщиков почти в 2,5 раза больше девочек, чем мальчиков.

Также специалисты пришли к неутешительным выводам, что по мере взросления увеличивается количество подростков, не желающих бросать «вейпинг», а число потребителей бездымного табака за 5 лет среди подростков выросло в три раза.

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