Cамое слабое место в российской обороне
- Роман Шрайк
- 18.11.2023, 16:44
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Грех таким преимуществом не пользоваться.
Давайте немного прокомментирую сообщение морской пехоты о плацдармах на херсонском левобережье. Прежде всего — нельзя раздувать из этого хайп. Весной уже раздували, а теперь разочарование и депрессия.
Все, кто следят за OSINT-публикациями, примерно понимают, как там идут дела. Нужно сказать, что относительную информационную тишину удавалось соблюдать.
Судя по всему, это и другие официальные сообщения стали появляться с политической целью – решили показать людям позитивные новости с фронта.
На правах читавшего OSINTеров скажу несколько очевидных вещей.
Сейчас херсонское левобережье – самое слабое место в российской обороне, лучшие подразделения оттуда вывели на юг для торможения нашего наступления.
Правый берег – высокий, левый – низкий. Артиллерией шарашить удобно. Что и делается. И вроде бы на этом участке снарядов хватает, дронов тоже. Отсюда и такие потери, указанные в посте морской пехоты.
Это, конечно, не Изюм-2022, но грех таким преимуществом не пользоваться.
Не знаю, как пойдет дальше, пересечение Днепра большими силами и налаживание снабжения – сложнейшая задача. Поэтому не нужно строить большие надежды.
В общем, чтобы потом не разочаровываться, предлагаю всем считать, что это длительная вылазка ДРГ. Получится что-то большее – порадуемся.
Роман Шрайк, Telegram