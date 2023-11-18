Путин должен пасть3
- Джейсон Смарт
- 18.11.2023, 16:59
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Вот о чем я постоянно говорю коллегам в Вашингтоне.
Вот о чем я постоянно говорю коллегам в Вашингтоне. Путин должен пасть.
Путинский режим искренне верит, что воюет с Западом. Путин поддерживает Иран, Северную Корею, Венесуэлу, ХАМАС и множество других скверных индивидов, которые угрожают безопасности Америки.
Если третьесортная Россия способна заставить США моргнуть первыми, это печальное положение дел.
Отказ от Украины не сделает Америку безопаснее. И это не поможет сэкономить.
США нужно либо поставить Россию на место, либо сдаться и признать, что мы готовы подчиняться глобальному будущему, диктуемому Россией и Китаем.
Вашингтону необходимо перестать съеживаться от страха перед реакцией России (или Ирана и так далее), когда мы бросаем им вызов в их собственных странах.
Путин должен пасть, если мы хотим мира во всем мире.
Вооружение Украины – главнейший шаг на пути к этой цели.
Джейсон Смарт, Telegram