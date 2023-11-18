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Путин должен пасть

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  • Джейсон Смарт
  • 18.11.2023, 16:59
  • 3,710
Путин должен пасть

Вот о чем я постоянно говорю коллегам в Вашингтоне. 

Вот о чем я постоянно говорю коллегам в Вашингтоне. Путин должен пасть.

Путинский режим искренне верит, что воюет с Западом. Путин поддерживает Иран, Северную Корею, Венесуэлу, ХАМАС и множество других скверных индивидов, которые угрожают безопасности Америки.

Если третьесортная Россия способна заставить США моргнуть первыми, это печальное положение дел.

Отказ от Украины не сделает Америку безопаснее. И это не поможет сэкономить.

США нужно либо поставить Россию на место, либо сдаться и признать, что мы готовы подчиняться глобальному будущему, диктуемому Россией и Китаем.

Вашингтону необходимо перестать съеживаться от страха перед реакцией России (или Ирана и так далее), когда мы бросаем им вызов в их собственных странах.

Путин должен пасть, если мы хотим мира во всем мире.

Вооружение Украины – главнейший шаг на пути к этой цели.

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