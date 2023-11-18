Еврокомиссия предложила запретить продавать России танкеры 18.11.2023, 17:21

Брюссель намерен бороться с обходом санкций.

Европейская комиссия предлагает запретить продажу танкеров для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов России. Такая мера поможет предотвратить обход западных санкций на российскую нефть при помощи «теневого» флота танкеров, указано в предложении Комиссии, которое цитирует Reuters.

Предложение, которое в пятницу обсудили послы стран ЕС, также подразумевает, что продажа танкеров третьим странам должна включать контрактные условия, запрещающие их перепродажу России. Также их нельзя будет использовать для транспортировки российской сырой нефти или нефтепродуктов, нарушающих западные ценовые ограничения — $60 за баррель сырой нефти.

«Механизм ценового ограничения основан на процессе аттестации, который позволяет участникам цепочки поставок морской российской нефти продемонстрировать, что она была приобретена по [допустимой цене] или ниже ценового ограничения», — гласит предложение Комиссии. Для дальнейшей поддержки этого механизма в сертификаты предложили добавлять детализированную информацию о дополнительных расходах, таких как страхование и фрахт.

В октябре США внесли в черные списки два танкера Yasa Golden Bosphorus и SCF Primorye, зарегистрированные на компании из Турции и ОАЭ. В ноябре в санкционный список попали еще три судна — «Казань», «Лиговский проспект» и NS Century, принадлежавшие судоходным операторам в Дубае. Все они были уличены в нарушении «ценового потолка».

Под расследованием американского Минфина находятся десятки судоходных компаний из 30 стран, рассказывал Reuters знакомый с ситуацией источник в администрации Джо Байдена. По его словам, судовым операторам направлены запросы в отношении 100 судов — это почти весь «теневой» флот, который удалось собрать российским нефтяникам, скупая старые танкеры, предназначенные к списанию на металлолом.

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