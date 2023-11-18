Беларусь не платит по счетам 18.11.2023, 17:23

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У нашей страны долг перед WADA.

Беларусь вошла в пятерку стран, которые не заплатили обязательные взносы в WADA (Всемирное антидопинговое агентство) за 2023 год. Об этом сообщает издание «Точка» со ссылкой на отчет организации.

Кроме нашей страны выплаты не поступили от Монако, России, Грузии и Исландии. Беларусь задолжала структуре чуть более 46 тысяч долларов, а, например, Россия — более 1,2 млн долларов.

Также на одном из последних заседний исполнительного комитета WADA гендиректор структуры Оливье Ниггли выразил обеспокоенность по поводу планируемых в следующем году «Всемирных игр дружбы» в России. «У нас есть сомнения по этому поводу с антидопинговой точки зрения, — сказал он. — У нас нет информации о том, какая будет использоваться антидопинговая программа, если таковая имеется, будет действовать во время этого мероприятия или какой орган будет реализовывать такую программу, поскольку (Российское антидопинговое агентство) по-прежнему не соответствует требованиям Всемирного антидопингового кодекса».

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