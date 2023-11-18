Рецепт шестиклассницы из Минска вошел в меню столичных школ
- 18.11.2023, 18:03
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Она выиграла в специальном конкурсе.
Рецепт шестиклассницы из Минска вошел в меню столичных школ в новой четверти.
Как пишут«Минск-Новости», в минской средней школе №26 решили провести конкурс рецептов для столовой, в котором мог поучаствовать любой учащийся. Их было немало, ну а победительницей стала шестиклассница Диана Каменева.
Она предложила свой рецепт наггетсов, но делать их нужно не во фритюре, а в духовке. От этого блюдо становится не менее вкусным, но однозначно более полезным. Ингредиенты просты: куриное филе, яйцо, соль, паприка, капелька растительного масла и панировочные сухари - ничего сложного.
- КШП объявил, что это блюдо вошло в меню школьных столовых во второй четверти. Мы даже не ожидали. Конечно, ребята счастливы, что могут повлиять на разнообразие блюд. Для них важно, чтобы меню менялось, появлялись новинки, - рассказала замдиректора школы Татьяна Веретина.