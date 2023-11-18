Песков заявил, что его дочь «бедствовала» во Франции 4 18.11.2023, 18:15

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Пресс-секретарь Путина выдал очередную порцию бредней.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков неожиданно заявил, что его дочь Елизавета, которая регулярно хвастается роскошной жизнью и путешествиями, «никогда не была ребенком-мажором».

В интервью пропагандистам Песков заверил, что Лиза якобы жила «бедно, в спартанских условиях», когда училась в Европе.

«Лиза никогда не была ребенком-мажором. У нее была очень непростая жизнь, непростое обучение. Она училась не только в России, но и во Франции. И всегда жила там очень бедно, в спартанских условиях. Ей пришлось преодолевать огромное количество трудностей, она долго искала себя. Слава Богу, сейчас все нормально. Тоже стала незаурядной карьеристкой», - заявил Песков.

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