В Беларуси начали забирать в армию православных священников 18.11.2023, 18:32

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Возможно, на специальную должность.

В Беларуси начали забирать в армию православных священников. На срочную службу отправились уже несколько священнослужителей из Гомельской и Могилевской области.

Среди призванных – протоиерей Александр Ткаченко, который служил в храме Преображения Господня в Гомеле. Его уже нет в списке клира, а в соцсетях он опубликовал фото с короткой стрижкой и без бороды, сообщает «Христианская визия».

Накануне стало известно, что в лукашенковской армии создана должность инструктора по работе с верующими. На это пост будут назначать священников с богословским образованием и крепким здоровьем.

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