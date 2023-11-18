Новая Цусима для России Юрий Карин

18.11.2023, 18:42

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И это еще не все «сюрпризы».

Цусимский разгром российского военно-морского флота меркнет по сравнению с «достижениями» гардемаринов бункерного психопата. Посудите сами, 2-я Тихоокеанская эскадра была повержена превосходящими японскими силами адмирала Того и потеряла 21 корабль/судно. А вот потери по факту уже Черноморской флотилии, а не флота (ЧФ)составили 22 корабля/катера и одну подводную лодку. И это не окончательная цифра.

Качественная работа Сил обороны Украины по демилитаризации оккупированного полуострова Крым заставила российской военное руководство отвести уцелевшие лоханки в «дальние гарнизоны». Ракетоносители - фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», а также дизельные подлодки «Великий Новгород» и «Старый Оскол» теперь прячутся в порту Новороссийска. Малые ракетные корабли (МРК) «Грайворон», «Ингушетия» и «Вышний Волочек» прячутся в курортном Туапсе. В «легендарном» Севастополе осталась база по обслуживанию ракетоносцев и МРК «Циклон», который регулярно задымляется то ли в ходе плановых учений ЧФ, то ли во время плановых атак украинских «малюков».

Иллюзию присутствия российского флота в оккупированном Севастополе создают сторожевые корабли (СКР) «Пытливый» и «Ладный», малые ракетные корабли на воздушной подушке «Бора» и «Самум» (был атакован 14 сентября 2023 г. и отбуксирован в порт), большие десантные корабли (БДК) «Калининград», «Новочеркасск», «Цезарь Куников» и добрый десяток посудин поменьше – малые противолодочные корабли (МПК), тральщики и т.д.

В Феодосии находятся БДК «Орск», МПК «Касимов» и спасательный буксир «Профессор Николай Муру».

К причальной стенке Керчи «прискальпирован» МРК «Аскольд», так и невведенный в эксплуатацию.

Тихие гавани

Возвращение Крыма в «родную гавань» в понимании местных ватников не должно было означать исход ЧФ РФ с полуострова. Но случилось именно так. Теперь «чи флот, чи не флот» будет базироваться не только в Новороссийске, но и в экзотических Туапсе и Очамчирском районе непризнанной Абхазии. Инфраструктура для базирования ударной группировки ЧФ там так себе, но это мелочь по сравнению с главным достоинством этих военно-морских баз – безопасным расстоянием для средств поражения, имеющихся в наличии у Сил обороны Украины.

Именно из-за украинских средств поражения контроль Черного моря российскими военными кораблями можно назвать условным. Лохани заведены в пункты базирования, а в Черном море в ожидании «малюков» находится в среднем по два корабля в сутки.

Однако ничего хорошего посудинам не сулит и пребывание у причальной стенки или в сухом доке ремонтного завода.

Российские Telegram-каналы описывают уже привычную историю «кидалова» семей погибших моряков подлодки «Ростов-на-Дону». Если вкратце: экипаж субмарины не был включен в состав участников «СВО», а значит гробовые за «двухсотых» не положены. Похоже, та же участь ждет и семьи экипажа БДК «Минск», который также был поражен ракетным ударом Storm Shadow по «Севастопольскому морскому заводу им. Серго Орджоникидзе». А мытарства близких погибших моряков с ракетного крейсера «Москва» - это уже давно забытая история…

В ожидании своей порции Storm Shadow

Потери Черноморского флота будут только расти. Опасность поджидает русские корабли не только в открытом море, но и, повторюсь, у причальной стенки и в сухом доке ремзаводов. Касательно последних, в связи с устроенными Силами обороны Украины «неудобствами» для ЧФ РФ, ремонт оставшихся на плаву лоханей, особенно отведенных в «тихие гавани», теперь станет большой проблемой.

Корабли надо чинить после прилетов, ремонтировать неисправные узлы и агрегаты, а подобная инфраструктура в районе Новороссийска и экзотических ВМБ, скорее всего, отсутствует. Иначе как понимать буксировку пораженного «малюком» под Новороссийском БДК «Оленегорский горняк» на судоремонтный завод в Севастополь?

Имеющаяся в наличии судоремонтная база РФ состоит из «Новороссийского судоремонтного завода», специализирующейся на ремонте яхт и катеров фирмы «Флагман», 5-го судоремонтного завода в г. Темрюк (Краснодарский край), расположенных в Ростове-на-Дону и Ейске судоремонтному заводу «Моряк» и фирмы «Новик-Сервис». По первому из вышеперечисленных предприятий был даже шикарный анонс десятилетней давности о превращении его в мощный ремонтный хаб, но что-то видимо пошло не так.

И сейчас сразу три больших десантных корабля «Азов», «Николай Фильченков» и «Оленегорский горняк» находятся на ремонте на заводах Севастополя.

Всего таких заводов, естественно, законных военных целей, в Крыму шесть. Это получившие прилеты Севморзавод им.Серго Орджоникидзе и керченский «Залив». В ожидании своей порции Storm Shadow томятся 13-й судремзавод ЧФ МО РФ, севастопольские «Персей» и «Техфлот», а также феодосийское море.

Юрий Карин, «Обозреватель»

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