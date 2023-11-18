Гадалка из Лиды хотела вернуть мужа, а получила «уголовку»
- 18.11.2023, 18:49
- 1,614
Мужчина в семью так и не вернулся.
Жительница Лиды, пытаясь вернуть мужа в семью, оклеветала в общегородском чате его новую избранницу. Мужчина не вернулся, а вот на женщину возбудили уголовное дело, пишут «Минск-Новости».
42-летняя женщина, которая позиционирует себя в качестве гадалки, сначала жаловалась на свою 32-летнюю соперницу во все возможные инстанции. Однако доводы о том, что та не ухаживает за малолетними детьми, не подтвердились.
Тогда оппонентка решила действовать другим способом. Она зашла в городскую группу в одной из социальных сетей и от имени соперницы написала объявление об оказании услуг интимного характера, обещая скидки постоянным клиентам.
32-летняя женщина, узнав о сообщении, обратилась в милицию. В отношении мстительницы возбуждено уголовное дело по ст. 188 УК («Клевета»). Статья предусматривает штраф, исправительные работы, арест, ограничение свободы или до трех лет колонии.
Ранее к уголовной ответственности подозреваемая не привлекалась.