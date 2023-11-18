Гастроли кремлевского шапито 1 Telegram-канал «СерпомПо»

18.11.2023, 18:54

3,308

Номер удался.

На дворе выходные, а раз так, то кремлевское шапито выезжает к стране на веселящие гастроли.

Впрочем, пресс-секретарь Дмитрий Песков уже вчера выступал «на разогреве» с номером о своей спартанской дщери. Сегодня выяснилось, что Дмитрий Сергеевич «разогревал» себя же, поскольку снова вышел из-за кулис.

Его субботний номер начался так: «Западники мучаются, потому что они видят, что санкции не бьют так, как должны бить».

Это требует пояснений. Наблюдая за лицами «итальянцев» Соловьева и Медведева, за тем, как они бесятся, хотелось бы спросить у Пескова – чего ожидали «западники»? Что «должно» было случиться с ними и с Zапутинской элитой, включая семейство Пескова?

Может быть, «западники» ожидали, что все вы – песковы, соловьевы, медведевы немедленно дVинетесь на фронт на отвоевание своих Zамороженных у «западников» благ? А вы их обманули – подъедаетесь в тылу, спиваетесь по-тихому или изображаете из себя помешанных в телеграмах и телевизорах.

Если так, номер удался, «западники» посрамлены. «Гром грянул, мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше», - объявил Песков под конец своего выступления, брызнул слезами из-под маски, поклонился и отчалил за кулисы, оставив после себя «движение в зале», редкие аплодисменты, смех и непочтительный выкрик: «Медведева давайте! В коже!»

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».