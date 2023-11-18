Зеленский ввел санкции против Азарова 18.11.2023, 19:13

И других пророссийских деятелей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие санкций СНБО против пророссийских деятелей, среди которых экс-премьер Николай Азаров, бывший министр образования Дмитрий Табачник и регионал, государственный изменник Олег Царев.

Соответствующий указ разместили на сайте Офиса президента Украины в субботу, 18 ноября.

В приложении к указу президента говорится о восьми лицах, против которых ввели санкции сроком на 10 лет.

Дмитрий Саблин — российский политик, депутат Государственной думы России.

Дмитрий Святаш — бывший нардеп от Партии регионов, государственный изменник.

Дмитрий Табачник — бывший министр образования и науки, экс-регионал, связанный с гауляйтером в Запорожской области Евгением Балицким.

Юрий Кот — бывший украинский ведущий, с 2014 года — пропагандист, стал на сторону России.

Николай Азаров — премьер-министр Украины времен беглого президента Виктора Януковича, коллаборационист.

Сергей Аксенов — российский политик, коллаборационист, премьер-министр российской оккупационной власти в Крыму.

Леонид Пасечник — бывший работник СБУ, главарь так называемой ЛНР.

Олег Царев — бывший украинский депутат парламента от Партии регионов, государственный изменник.

Среди ограничений для этих лиц — блокировка активов, запрет на приобретение в собственность земельных участков, полное прекращение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

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