Сломался поезд, следующий из Орши в Минск
- 18.11.2023, 19:22
В столицу он прибудет с опозданием.
В связи с неисправностью поезд, следующий 18 ноября из Орши в Минск, следует с большой задержкой. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги
«18 ноября 2023 года поезд № 863 Орша-Минск отправлением из Орши в 15.05 по техническим причинам (неисправность электропоезда) следует с опозданием ориентировочно 1 час 40 минут», — сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги. В онлайн-табло станции «Минск-Пассажирский» указано, что поезд прибудет с опозданием на полтора часа.
Какая именно неисправность стала причиной длительной задержки, БелЖД не уточняет.