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Сломался поезд, следующий из Орши в Минск

  • 18.11.2023, 19:22
Сломался поезд, следующий из Орши в Минск

В столицу он прибудет с опозданием.

В связи с неисправностью поезд, следующий 18 ноября из Орши в Минск, следует с большой задержкой. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги

«18 ноября 2023 года поезд № 863 Орша-Минск отправлением из Орши в 15.05 по техническим причинам (неисправность электропоезда) следует с опозданием ориентировочно 1 час 40 минут», — сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги. В онлайн-табло станции «Минск-Пассажирский» указано, что поезд прибудет с опозданием на полтора часа.

Какая именно неисправность стала причиной длительной задержки, БелЖД не уточняет.

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