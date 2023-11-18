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ЦАХАЛ атакует Газу и с севера, и с юга

  • 18.11.2023, 19:29
ЦАХАЛ атакует Газу и с севера, и с юга

Началась новая фаза военной операции.

ЦАХАЛ продолжает наступление в районе Газы: войска продвигаются с севера и юга, сообщила армейская пресс-служба. В боях с ХАМАС задействованы инженерные войска, пехота и бронетанковые подразделения при содействии ВВС

Израильские войска приступили к новой фазе военной операции и ведут наступление на Газу сразу по двум направлениям: с юга — в районе Зейтун, и с севера — в районе Джабалии. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Наступление на юге ведет 36-я дивизия, а на севере — 162-я дивизия. Как уточнили в пресс-службе, именно в Джабалии находится центр командования бригады ХАМАС «Северная Газа» и один из наиболее значительных оплотов террористов.

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