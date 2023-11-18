Потопить «Москву» ВСУ помогло необычное атмосферное явление 2 18.11.2023, 19:54

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Украинские радары засекли крейсер на расстоянии 120 километров.

Потоплению крейсера «Москва» подразделениями Вооруженных сил Украины в апреле 2022 года содействовало необычное атмосферное явление.

Крейсер находился далеко за стандартными пределами видимости украинских радаров, приблизительно в 120 км от Одессы. Несмотря на это, корабль был поражен украинскими крылатыми ракетами «Нептун», говорится в статье издания Bulletin of the American Meteorological Society, обратил внимание сайт «Главред».

Как выяснили шведские метеорологи, во время атаки на крейсер имела место инверсия показателя преломления — явление, при котором показатель преломления атмосферы быстро падает с ростом высоты. Благодаря этому, электромагнитные волны преломляются и огибают поверхность Земли, распространяясь дальше, чем обычно.

Подчеркивается, что именно это природное явление позволило ВСУ увидеть крейсер на радарах и поразить его. По оценкам ученых, стандартный горизонт видимости украинского радара составлял 46 км.

Что известно об электромагнитных волнах в атмосфере

Как уточняют ученые, обычно величина, которая описывает распространение электромагнитных волны в атмосфере с учетом кривизны Земли (так называемый «модуль приведенного коэффициента преломления») растет с высотой. Если эта величина растет недостаточно быстро, то электромагнитные волны будут немного «загибаться» вниз при распространении. Когда эта величина начинает убывать с высотой, атмосфера приобретает свойства волновода — электромагнитные волны как бы попадают в ловушку и начинают «прижиматься» к земле.

Метеорологи воспользовались историческими данными Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), которые реконструируют распределение температуры, давления и парциального давления водяного пара на разных высотах. По этим данным ими были рассчитаны профили показателя преломления атмосферы.

Далее ученые решили уравнения, описывающие распространение сигнала радара в зависимости от расстояния до радара и высоты с учетом показателя преломления. С учетом данных об эффективном радарном сечении рассеяния «русского военного корабля», ученые пришли к выводу, что именно с 16 до 21 часов 13 апреля 2022 года атмосфера была в таком состоянии, что радары должны были обнаружить корабль даже на большей дистанции от Одессы.

Ученые резюмируют, что в условиях войны не следует пренебрегать научными данными метеорологии.

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