В чемпионате Беларуси по баскетболу среди женщин игры завершаются с неприличным счетом 1 18.11.2023, 20:27

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Иногда с перевесом в 100 очков.

В чемпионате Беларуси по баскетболу среди женщин в нынешнем сезоне постоянно фиксируются результаты с огромным перевесом одной из команд — даже больше 100 очков. Это дискредитирует уровень турнира, который считается главным клубным соревнованием в стране, пишет «Зеркало».

В чемпионате Беларуси-2023/24 участвуют 10 команд: «Горизонт» и «Горизонт-2» (Минская область), «Минск», молодежная команда «Минска», «Олимпия» (Гродно), РГУОР (Минск), «Гомельские Рыси», молодежная команда «Гомельских Рысей», «Виктория» (Гродно) и «БОК Виктория» (Брест).

С начала турнира (первые игры состоялись 23 сентября) уже в четырех матчах одна команда выиграла у другой с перевесом больше, чем 100 очков, что нонсенс для профессионального баскетбола. Так, «Минск» разгромил «БОК Викторию» — 139:18, молодежку «Гомельских Рысей» — 138:36 и «Викторию» — 142:20. «Горизонт» вволю поиздевался над «БОК Викторией» — 121:18.

Еще в 15 (!) играх преимущество одного из соперников составило более 50 очков.

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