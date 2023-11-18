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ГУР: Это примитивное ИПСО уровня пьяного Медведева

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  • 18.11.2023, 20:36
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ГУР: Это примитивное ИПСО уровня пьяного Медведева

Украинская разведка прокомментировала заявление российских пропагандистов.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал для unian.net заявление российских пропагандистов о том, что офицер ВС ВСУ якобы перегнал самолет Су-27 в РФ.

«Это примитивное и просроченное ИПСО уровня максимально пьяного Медведева», — заявил он.

Ранее российская пропаганда заявила, что действующий летчик Вооруженных сил Украины осуществил перелет на российскую сторону.

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