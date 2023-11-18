ГУР: Это примитивное ИПСО уровня пьяного Медведева

ГУР: Это примитивное ИПСО уровня пьяного Медведева1
- 18.11.2023, 20:36
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Украинская разведка прокомментировала заявление российских пропагандистов.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал для unian.net заявление российских пропагандистов о том, что офицер ВС ВСУ якобы перегнал самолет Су-27 в РФ.
«Это примитивное и просроченное ИПСО уровня максимально пьяного Медведева», — заявил он.
Ранее российская пропаганда заявила, что действующий летчик Вооруженных сил Украины осуществил перелет на российскую сторону.