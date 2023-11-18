В Орше развернулись настоящие «бразильские страсти» 1 18.11.2023, 21:03

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Мужчина не хотел платить алименты за чужого ребенка, которого ранее признал своим.

Житель Орши развелся с женой и не захотел платить алименты на детей. Он обратился в суд, чтобы аннулировать сведения о своем отцовстве в отношении двух детей: мальчика, который был у экс-супруги до брака, и девочки, родившейся в официальных отношениях. Как разрешилась ситуация, сообщили на сайте Верховного суда.

По информации из иска жителя Орши Сергея, он проживал со своей возлюбленной Полиной (имена вымышлены, так как на сайте Верховного суда указана только первая буква имени) с весны 2016-го. На следующий год у пары родился сын, и оршанец добровольно признал свое отцовство. Официально отношения с Полиной они оформили лишь весной 2019-го. Через несколько месяцев после вступления в брак у пары родилась дочь.

В конце 2021 года Сергей и Полина развелись. Тогда суд обязал мужчину уплачивать алименты на содержание двух детей, которые остались жить у экс-супруги. После этого Сергей засомневался в своем отцовстве и подал иск в Оршанский суд, в котором просил аннулировать запись акта об установлении его отцовства в отношении сына и исключить из записи актов о рождении сведения о его отцовстве в отношении обоих детей.

Свое требование Сергей аргументировал тем, что осенью 2022 года его друзья сообщили ему, как видели Полину с другими мужчинами в период, когда они совместно проживали. Соответственно, у него возникли сомнения и в биологическом отцовстве по отношению к детям.

Полина, в свою очередь, возразила, что с Сергеем она познакомилась не в 2016 году, как тот заявляет, а в апреле 2018-го, когда ее сыну уже был год. Поэтому на момент своего установления отцовства в отношении ребенка тот знал, что точно не является его биологическим отцом.

Заслушав обе стороны и свидетелей, а также изучив материалы дела, суд оставил иск Сергея без удовлетворения. Кроме того, с него должны взыскать судебные расходы в пользу Полины. Такое решение мужчину не удовлетворило — он подал апелляционную жалобу в Витебский областной суд и попросил все-таки удовлетворить иск. В результате там согласились с решением коллег из Орши.

Сергею отказали в удовлетворении иска, поскольку в момент регистрации установления отцовства мужчине было известно, что он фактически не является отцом ребенка. Такие выводы суд сделал после заслушивания показаний Полины и свидетелей — все совпало.

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