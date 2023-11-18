закрыть
18 ноября 2023, суббота, 22:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На рынке в Таборах уже продают живые елки

1
  • 18.11.2023, 21:17
На рынке в Таборах уже продают живые елки

Маленькие — по 25, большие — по 120 рублей.

В Садовом центре рынка «Новый Лебяжий» в Таборах уже можно купить праздничное хвойное дерево в горшке. Если лень далеко ехать, можно заказать доставку, пишет onliner.by.

В продаже имеются елки, сосны, туи, кипарисовики. В Instagram-аккаунте рынка сообщается, что маленькую елку можно взять за 25 рублей, пушистая голубая сосна обойдется в 120 рублей.

К слову, привычные новогодние базары, где можно купить срубленную елку на праздник, обычно начинают работать лишь во второй половине декабря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Военно-патриотическая усушка и утруска
Военно-патриотическая усушка и утруска Ирина Халип
Путину больно
Путину больно Александр Невзоров
Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров
Встает закономерный вопрос
Встает закономерный вопрос Леонид Невзлин