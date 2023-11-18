На рынке в Таборах уже продают живые елки

На рынке в Таборах уже продают живые елки1
- 18.11.2023, 21:17
Маленькие — по 25, большие — по 120 рублей.
В Садовом центре рынка «Новый Лебяжий» в Таборах уже можно купить праздничное хвойное дерево в горшке. Если лень далеко ехать, можно заказать доставку, пишет onliner.by.
В продаже имеются елки, сосны, туи, кипарисовики. В Instagram-аккаунте рынка сообщается, что маленькую елку можно взять за 25 рублей, пушистая голубая сосна обойдется в 120 рублей.
К слову, привычные новогодние базары, где можно купить срубленную елку на праздник, обычно начинают работать лишь во второй половине декабря.