На рынке в Таборах уже продают живые елки 1 18.11.2023, 21:17

Маленькие — по 25, большие — по 120 рублей.

В Садовом центре рынка «Новый Лебяжий» в Таборах уже можно купить праздничное хвойное дерево в горшке. Если лень далеко ехать, можно заказать доставку, пишет onliner.by.

В продаже имеются елки, сосны, туи, кипарисовики. В Instagram-аккаунте рынка сообщается, что маленькую елку можно взять за 25 рублей, пушистая голубая сосна обойдется в 120 рублей.

К слову, привычные новогодние базары, где можно купить срубленную елку на праздник, обычно начинают работать лишь во второй половине декабря.

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