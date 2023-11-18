Какой мир ожидает нас в будущем Павел Климкин

18.11.2023, 21:29

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Павел Климкин

Шанс следует использовать сейчас.

Встреча Байдена и Си не найдет решения для всех мировых проблем, для украинских тоже. Слишком большая пропасть в позициях и отсутствии доверия. Но атмосферу отношений она значительно улучшила.

Внешне, даже показательно, но также и внутри. Каждый из лидеров может записать себе в плюс серьезные вещи: Си — четкую декларацию американцами политики «Единого Китая», а Байден — заявление Си о желании объединиться с Тайванем невоенным путем. Договоренности о возобновлении каналов общения в кризисных ситуациях и контроль за экспортом из Китая веществ, используемых для производства синтетических наркотиков (от этого в США ежегодно погибает более ста тысяч американцев), – тоже положительные.

Все это, однако, не означает рост доверия между США и Китаем, а скорее нормализацию отношений. «доверяй, но проверяй», как сказал Байден. Пекин и Вашингтон и в дальнейшем будут воспринимать мир как соперничество Китая и США и не проиграть в этом соперничестве для них стратегический приоритет номер один. РФ на этом уровне не игрок, но влиять на баланс противостояния может и будет делать, чтобы доказать свою пользу для Китая, по меньшей мере пока Путин у власти, ведь принципиально других альтернатив у него нет.

Китай не оставит российский режим на произвол судьбы, но и не будет раздражать США военным сотрудничеством с РФ. Китай способен надавить на РФ в вопросах неприменения ядерного оружия, свободы мореплавания в Черном море, где у него есть интерес поддержания мировых рынков продовольствия и железной руды, и ударов по гражданским объектам. Вряд ли он будет выступать с общей с США позицией, но координировать ее с американцами – почему бы и нет?

Но такая положительная координация не исключает возникновения в будущем и «негативной», в частности, относительно «деэскалации» боевых действий как цели вместо дальнейшего давления на РФ.

При всех фундаментальных разногласиях позиций Запада и Китая относительно нашей войны с РФ, которые есть и останутся, они оба заинтересованы в «контролируемости» происходящего, а значит ситуативно, хотя и не стратегически, могут попытаться скоординировано действовать.

Если такое изменение обстоятельств возникнет, то критично для нас будет убедить Европу в том, что на кону и ее безопасность, то есть она должна стать геополитическим игроком и сказать свое слово. Иначе вся мировая политика будет делаться на берегах Тихого океана, а название Североатлантический альянс будет звучать плохо.

До этого очень и очень далеко, но раньше тоже любили говорить «как пешком до Китая». Украина является шансом Европы на безопасность субъектность и этот шанс следует использовать сейчас.

Павел Климкин, «Фейсбук»

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