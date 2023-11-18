В ЦАХАЛ воюют родственники 19 израильских министров 18.11.2023, 21:46

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В том числе — Нетаньяху.

В составе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая проводит военную операцию против палестинской террористической организации ХАМАС, находятся близкие родственники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и 18 других членов правительства. Об этом 16 ноября сообщило издание Ynet.

По его данным, в армию после начала войны с ХАМАС 7 октября в армию призвали младшего сына Нетаньяху, 29-летнего Авнера.

Также есть информация о том, что в секторе Газа воюет один из трех сыновей президента Израиля Ицхака Герцога.

Кроме того, пишет Ynet, в ЦАХАЛе находятся двое детей министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Также в армию отправились семь родственников министра без портфеля Бени Ганца, 21 родственник министра без портфеля Йехиэля Троппера, двое родственников министра без портфеля Гади Айзенкота, сын министра социального обеспечения Яакова Марджи, старшая дочь министра транспорта Мири Регев, дочь, братья и племянники министра экономики Нира Барката.

Кроме того, издания упоминает о входящих в состав ЦАХАЛ родственниках министра алии и интеграции Офира Софера, министра науки, инноваций и технологий Офира Акуниса, министра сельского хозяйства Ави Дихтера, министра образования Йоава Киша, министра стратегического планирования Рона Дермера, министра финансов Бецалеля Смотрича, министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира, министра по делам поселений Орит Струк, министра труда Йоава Бен-Цура (один из родственников получил ранения), министра без портфеля Ифата Шаши-Битона и министра юстиции Ярива Левина.

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