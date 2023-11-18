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Лукашисты обвиняют ксендза из Воложина в «измене государству»

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  • 18.11.2023, 21:54
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Лукашисты обвиняют ксендза из Воложина в «измене государству»

Генриху Околотовичу почти 70 лет.

Вчера появилась информация о предполагаемом задержании ксендза Генриха Околотовича, настоятеля костела св. Иосифа в Воложине (Минский район).

При этом источники «Христианской визии» утверждают, что задержание происходило в рамках уголовного дела по ч.1 ст. 356 УК РБ «Измена государству». Санкция по данной статье предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Обеспокоенность вызывает состояние здоровья ксендза Генриха Околотовича — священнику под 70 лет, он перенес инфаркт и недавно ему была сделана операция на желудке в связи с онкологическим заболеванием, он нуждается в медицинском наблюдении и постоянном приеме лекарств.

Напомним, что в 2013 году по этой же статье, «Измена государству» обвинялся другой католический священник, ксендз Владислав Лазарь. Он был задержан летом 2013 года и полгода провел в СИЗО КГБ.

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