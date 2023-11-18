Свитан: Оккупанты не смогут удержать левый берег Днепра 18.11.2023, 22:02

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На Херсонщине работает украинская морская пехота.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан проанализировал для «24 канала» карту боевых действий. Он заявил, что сначала на левобережье начала работать украинская военная разведка, а теперь уже и морская пехота.

Свитан отметил, что левый берег был готов к освобождению еще в начале июня. Однако противник прибег к единственной возможности, чтобы на несколько месяцев остановить по крайней мере подготовку и выполнение нами задач, взорвав дамбу Каховской ГЭС.

По его словам, после того, как сошла вода, на левом берегу начала работать военная разведка, а теперь уже и линейные части, преимущественно — морской пехоты. Уже есть тактические плацдармы, чтобы взвешенно подойти к дальнейшим действиям и создавать оперативный плацдарм под форсирование Днепра.

«Левый берег россияне удержать не могут. И уже не смогут, даже если сейчас начнут перебрасывать какие-то резервы», – считает полковник запаса ВСУ.

Потому что, объяснил Свитан, они уже не успевают за развитием событий, темпами и погодой. Оккупантам будет гораздо сложнее перебрасывать войска, например, из Ростова или того же Купянска на левобережье, чем нам для развития наступательных действий.

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