Сборная Беларуси по футболу сенсационно победила Андорру 18.11.2023, 22:05

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Белорусы забили один мяч.

Сборная Беларуси по футболу сегодня, 18 ноября, провела предпоследний матч в квалификации к чемпионату Европы 2024 года. В Будапеште наша команда встречалась с Андоррой и минимально победила — 1:0.

В первом тайме номинальные хозяева почти ничего не создали в атаке. Андоррцы оборонялись без видимой паники. От белорусов требовалось больше, чем просто владение мячом. Но с креативными атакующими игроками в нашем футболе давно беда, что остро чувствовалось даже на фоне слабого оппонента.

После перерыва цифры на табло долго не менялись. Лишь под занавес встречи, когда дело шло к очередным «по нулям», мяч удачно отскочил к Денису Лаптеву, и тот мощно пробил с линии штрафной — 1:0. Отметим, что это был 31-й матч нападающего в форме национальной сборной и лишь первый его гол.

Таблица группы:

1. Швейцария — 16 очков (8 игр). 2. Румыния — 16 (8). 3. Израиль — 12 (8). 4. Косово — 10 (8). 5. Беларусь — 9 (9). 6. Андорра — 2 (9).

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