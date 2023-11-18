На самых горячих участках фронта появились тысячи украинских дронов 1 18.11.2023, 22:15

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Эти БПЛА помогут поражать вражеские позиции и технику.

Силам обороны Украины передали партию из более чем 2 тысяч беспилотников украинского производства.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

«Передали силам логистики 2 000+ украинских беспилотников от государства.

Генштаб распределит и передаст дроны военным на самые горячие участки фронта.

В партию вошли «птички» исключительно украинского производства. Среди них – коптеры и БпЛА самолетного типа: разведывательные, камикадзе, многоразовые бомберы. Дроны помогут поражать вражеские позиции и технику. Все БпЛА закупили в рамках государственной программы».

Федоров отметил, что только на прошлой неделе беспилотниками Сил обороны поражено 39 вражеских танков, 57 пушек, 34 бронированные машины и 307 опорных пунктов.

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