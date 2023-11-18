Компромисса быть не может Гарри Каспаров

18.11.2023, 22:25

Гарри Каспаров

Противостояние будет неизбежно нарастать.

Результаты деятельности американских горе-геополитиков пока выглядят плачевно: провал в Афганистане, провал в Украине, полное непонимание планов Путина, полный провал переговоров с Ираном, попытки найти компромисс с другими диктаторами, скажем, с Мадуро, который сразу после снятия основных санкций с Венесуэлы тут же нарушил все свои обещания и приступил к аннексии соседней территории.

Слабая администрация Байдена пытается сократить фронт противостояния в надежде избежать потрясений. На мой взгляд, эта политика ошибочна. Противостояние будет неизбежно нарастать, поскольку компромисса между миром свободы и миром тирании быть не может. И сколько бы Байден не пытался проводить свою страусиную политику, реальность его настигнет.

Сейчас активно вбрасывается идея о том, что нужно стремиться к замораживанию военного конфликта по сегодняшней линии разграничения, а в качестве компенсации принять оставшуюся часть Украины в НАТО.

Парадокс в том, что Путин не собирается ни с кем договариваться и планирует продолжать воевать. Продолжение войны – это единственный способ функционирования путинского государства и путинской экономики. Война для Путина — способ удержания власти, и прекращение войны для Путина смерти подобно. Поэтому все попытки найти с ним компромисс только откладывают принятие кардинальных решений и не дают Украине возможности изменить ситуацию в пользу Свободного мира.

Гарри Каспаров, «Фейсбук»

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