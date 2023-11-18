Молодежные сборные Израиля и Польши провели минуту молчания 18.11.2023, 22:34

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Несмотря на отказ УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не разрешил национальным командам Израиля и Польши проводить минуту молчания в памятях о жертвах атак террористов ХАМАС перед началом матча отборочного раунда к молодежному чемпионату Европы 2025 года.

Несмотря на это, после стартового свистка футболисты сборной Израиля разыграли мяч в центре поля, после чего остановились вместе с польскими игроками, устроив импровизированную минуту молчания в память о жертвах израильско-палестинского конфликта.

Матч отборочного раунда к молодежному чемпионату Европы 2025 года между командами Израиля и Польши завершился победой поляков со счетом 2:1.

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