закрыть
19 ноября 2023, воскресенье, 0:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Молодежные сборные Израиля и Польши провели минуту молчания

  • 18.11.2023, 22:34
  • 1,698
Молодежные сборные Израиля и Польши провели минуту молчания

Несмотря на отказ УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не разрешил национальным командам Израиля и Польши проводить минуту молчания в памятях о жертвах атак террористов ХАМАС перед началом матча отборочного раунда к молодежному чемпионату Европы 2025 года.

Несмотря на это, после стартового свистка футболисты сборной Израиля разыграли мяч в центре поля, после чего остановились вместе с польскими игроками, устроив импровизированную минуту молчания в память о жертвах израильско-палестинского конфликта.

Матч отборочного раунда к молодежному чемпионату Европы 2025 года между командами Израиля и Польши завершился победой поляков со счетом 2:1.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Военно-патриотическая усушка и утруска
Военно-патриотическая усушка и утруска Ирина Халип
Путину больно
Путину больно Александр Невзоров
Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров
Встает закономерный вопрос
Встает закономерный вопрос Леонид Невзлин