«Американцы забрали себе все заводы» 2 18.11.2023, 22:44

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Отец оккупанта рассказал сыну последние новости из росСМИ.

Оккупационные власти Кремля продолжают распространять лживую пропаганду о мире среди своего народа. В этот раз они выдали, что американцы забрали себе все заводы.

Об этом стало известно по перехвату телефонного разговора россиян. Аудио опубликовано Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Отец оккупанта рассказал сыну последние новости из росСМИ, в которых раскрыл, что россияне верят, что после Нового года экономика США и ЕС рухнет.

В частности, речь шла об окончании золото-валютных запасов в США и странах Европы из-за боевых действий на территории нашей страны и прекращения нашими союзниками помощи с 2024 года.

«Воды очень много льют туда в это, по телевизору, бледно, а толкового ничего толком и нет. Ничего хорошего у них нет, ни в Евросоюзе, ни в Америке, бл*дь», - говорит мужчина.

Также он добавил «правдивую» историю, услышанную от самого «немца».

«Выступал по телевизору немец, он жил в России... говорит, что у нас Германия полностью нищенская, говорит. Украина высосала все деньги... Американцы забрали все заводы, под себя подмяли... Так вечно продолжаться не может», – выдал россиянин.

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