Зеленский ввел санкции против Талая, который помогает похищать украинских детей 18.11.2023, 23:16

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Киев призывает США и ЕС ввести аналогичные санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны о санкциях.

Ограничения вводятся на пять лет против 100 физических лиц и 37 юридических лиц. В список попала в том числе уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, а также основанная ей некоммерческая организация «Квартал Луи». Кроме того, санкции введены в отношении белорусского провластного активиста и учредителя благотворительного фонда Алексея Талая. «РБК-Украина» предполагает, что в указ включены лица, вероятно, причастные к депортации украинских детей.

МИД Украины, как говорится в указах, поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других стран о применении санкций и «поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер».

Ранее Талай заявлял, что вывоз украинских детей в Беларусь лично одобрил и поддержал Александр Лукашенко.

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