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В селе Крынки около 20 военных РФ дезертировали с поля боя

  • 19.11.2023, 4:59
В селе Крынки около 20 военных РФ дезертировали с поля боя

Они самовольно оставили боевые позиции.

В районе населенного пункта Крынки Херсонской области дезертировали около 20 военнослужащих российских оккупационных войск из состава 144 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, которые самовольно оставили боевые позиции, сообщил Генштаб ВСУ.

Кроме того, на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись такие населенные пункты, как Михайловка, Тягинка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

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