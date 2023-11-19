Российский пропагандист Соловьев попался на топорном фейке 19.11.2023, 6:00

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Видео, которое он распространяет, оказалось подделкой.

Российские пропагандисты распространяют фейковое видео о якобы взятии в плен беременной украинской военной.

Об этом сообщает пресс-служба Центра стратегических коммуникаций в Facebook.

«Украинцы отправляют на передовую беременных женщин — доказательством тому служит видео, на котором россияне берут в плен беременную женщину-военнослужащего ВСУ. Такой ролик показал топ-пропагандист Кремля Соловьев», — говорится в сообщении пресс-службы.

В центре подчеркнули, что видео, которое тиражируют россияне — подделка.

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