закрыть
19 ноября 2023, воскресенье, 7:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский пропагандист Соловьев попался на топорном фейке

  • 19.11.2023, 6:00
  • 3,466
Российский пропагандист Соловьев попался на топорном фейке

Видео, которое он распространяет, оказалось подделкой.

Российские пропагандисты распространяют фейковое видео о якобы взятии в плен беременной украинской военной.

Об этом сообщает пресс-служба Центра стратегических коммуникаций в Facebook.

«Украинцы отправляют на передовую беременных женщин — доказательством тому служит видео, на котором россияне берут в плен беременную женщину-военнослужащего ВСУ. Такой ролик показал топ-пропагандист Кремля Соловьев», — говорится в сообщении пресс-службы.

В центре подчеркнули, что видео, которое тиражируют россияне — подделка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Военно-патриотическая усушка и утруска
Военно-патриотическая усушка и утруска Ирина Халип
Путину больно
Путину больно Александр Невзоров
Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров
Встает закономерный вопрос
Встает закономерный вопрос Леонид Невзлин