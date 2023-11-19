Москву атаковали с воздуха 1 19.11.2023, 8:39

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Взрывы прогремели в Богородском городском округе.

В ночь на воскресенье, 19 ноября, в России пожаловались на новую атаку БПЛА на Москву. Местные жители сообщили о взрывах, передают украинские СМИ.

Позже появилась информация, что неизвестный дрон якобы «был сбит» в Богородском городском округе Московской области.

О работе ПВО заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», – написал он.

Тем временем российские СМИ сообщили, что обломки сбитого БПЛА упали на Горьковское шоссе в районе поселка Монино и города Старая Купавна. Движение по трассе было перекрыто.

«Дорога в том районе сейчас перекрыта, собирается пробка в обе стороны. Предварительно, автомобили и люди не пострадали», – написали россияне.

В Министерстве обороны РФ в этой атаке традиционно обвинили Киев. Там отметили, что взрывы прогремели около 1:00 по местному времени.

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