14:0: Франция установила рекорд в отборе на Евро-2024 1 19.11.2023, 8:49

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Сборная Франции по футболу разгромила Гибралтар.

Сборная Франции по футболу обыграла Гибралтар в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года с рекордным счетом 14:0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход поединка.

Голами отличились: Маркос Тюрам, Заит-Эмери, Джонатан Клосс, Адриен Рабьо, Кингсли Коман, Усман Дембеле, дубль на счету Оливье Жиру и с хет-риком матч завершила главная звезда французской команды Килиан Мбаппе.

Также автогол на счету гибралтарского защитника Итана Сантоса. Для него этот матч оказался довольно неудачным, ведь Сантос впоследствии еще и получил красную карточку за грубый фол против французского полузащитника Заита-Эмери и оставил свою команду в меньшинстве.

Следует отметить, что французы забивали на любой вкус. К примеру, Мбаппе положил 12-й гол чуть ли не из центра поля:

🚨🚨| GOAL: Mbappe has a HATTRICK.



France 12-0 Gibraltar



pic.twitter.com/0e4wppSgp4 — CentreGoals. (@centregoals) November 18, 2023

По результатам этого матча сборная Франции установили ряд рекордов, в частности:

Это самая большая победа в истории футбольной сборной Франции – команда впервые забила более 10 голов в одном матче. Предыдущий рекорд был установлен в 1995 году в матче против Азербайджана – 10:0.

Также это величайшая победа в истории отборочных матчей на чемпионат Европы предыдущий рекорд принадлежал Германии (победа 13:0 над Сан-Марино в 2006 году).

Результат поединка оказался и «рекордом» для Гибралтара, ведь это самое большое поражение в истории их сборной – предыдущий антирекорд, 0:9 против Бельгии в 2019 году.

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