Китайские самолеты и флот движутся к Тайваню

Китайские самолеты и флот движутся к Тайваню3
- 19.11.2023, 8:52
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Корабли КНР пересекли середину пролива, который служит условной границей.
Тайвань сообщил о возобновлении китайской военной активности вблизи острова. Девять самолетов КНР и несколько кораблей пересекли середину пролива, который служит условной границей.
Об этом сообщает Reuters.
Министерство обороны Тайваня сообщило, что, начиная с утра воскресенья, оно обнаружило девять китайских самолетов, пересекающих среднюю линию Тайваньского пролива. Среди привлеченных самолетов находились истребители Су-30 и J-10, а также самолеты раннего предупреждения и радиоэлектронной борьбы.
Самолеты сопровождали китайские военные корабли, совершавшие «совместное патрулирование боевой готовности». Тайвань в ответ направил силы для мониторинга ситуации.