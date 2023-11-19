Китайские самолеты и флот движутся к Тайваню 3 19.11.2023, 8:52

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Корабли КНР пересекли середину пролива, который служит условной границей.

Тайвань сообщил о возобновлении китайской военной активности вблизи острова. Девять самолетов КНР и несколько кораблей пересекли середину пролива, который служит условной границей.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что, начиная с утра воскресенья, оно обнаружило девять китайских самолетов, пересекающих среднюю линию Тайваньского пролива. Среди привлеченных самолетов находились истребители Су-30 и J-10, а также самолеты раннего предупреждения и радиоэлектронной борьбы.

Самолеты сопровождали китайские военные корабли, совершавшие «совместное патрулирование боевой готовности». Тайвань в ответ направил силы для мониторинга ситуации.

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