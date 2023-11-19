Песков подтвердил, что тронулся головой 1 Телеграм-канал «Кремлевский цирк»

19.11.2023, 8:57

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Дмитрий Песков

Фото: EPA

«Голос Кремля» выдал максимальный бред.

Песков подтверждает, что тронулся головой и выдал максимальный бред.

Усатый считает, что россияне сегодня делают не что иное, как «извлекают из санкций выгоду».

«Мы как всегда ухитрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше», — с улыбкой рассказал он пропагандисту Зарубину.

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