Песков подтвердил, что тронулся головой

Песков подтвердил, что тронулся головой1
- Телеграм-канал «Кремлевский цирк»
- 19.11.2023, 8:57
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«Голос Кремля» выдал максимальный бред.
Песков подтверждает, что тронулся головой и выдал максимальный бред.
Усатый считает, что россияне сегодня делают не что иное, как «извлекают из санкций выгоду».
«Мы как всегда ухитрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше», — с улыбкой рассказал он пропагандисту Зарубину.
Телеграм-канал «Кремлевский цирк»