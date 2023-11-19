Израильские военные спустились в шахту тоннеля под больницей «Шифа» 19.11.2023, 9:01

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У спецназа четыре задачи.

Израильские военные действуют в комплексе больницы «Шифа» в городе Газа и в шахте, ведущей в тоннель ХАМАСа под ней.

Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

По его словам, в «Шифе» был обнаружен автомобиль ХАМАСа с оружием, который готовили к террористической атаке на Израиль 7 октября.

«Даже в этот час в шахте, которую мы обнаружили в «Шифе», действует спецназ, скоро мы опубликуем информацию оттуда», — сказал Хагари.

По его словам, у военных в районе больницы «Шифы» четыре главные задачи: найти любую информацию о заложниках, удерживаемых ХАМАСом, отыскать оружие и командные пункты террористов и раскрыть и уничтожить подземную инфраструктуру ХАМАСа под больницей.

Армия ищет инфраструктуру ХАМАСа и в других больницах на севере сектора Газа, включая детскую больницу «Рантиси» и «Аль-Кудс».

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