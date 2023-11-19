ВСУ перебросили новые силы и ударили по россиянам на левом берегу Днепра 19.11.2023, 9:15

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Украинская армия пошла в атаку на трех плацдармах.

Украинские войска продолжают операцию на левом берегу Херсонской области и перебрасывают дополнительные силы. Россияне утверждали, что ВСУ атаковали позиции РФ вблизи Поймы, Песчановки и Кринок 18 ноября.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска вели наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но 18 ноября не добились подтвержденных успехов.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали на Купянском направлении вблизи Синковки, Петропавловки, Ивановки и в направлении Лимана вблизи Торского и севернее Серебрянки.

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор заявил, что российские войска уменьшают использование бронетехники на линии Купянск-Сватово-Кременная из-за плохих погодных условий.

Бои в Донецкой области

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали штурмовые действия на Бахмутском направлении. 18 ноября русские войска продолжали наступление на север и от Бахмута, но не сделали подтвержденных наступлений.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские штурмы вблизи Васюкивки, Клещиевки и Андреевки. Российский «военкор» утверждал, что силы РФ якобы незначительно продвинулись к западу от железной дороги в районе Клещиевки за последние несколько дней.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 ноября, показывают, что российские войска якобы незначительно продвинулись севернее Авдеевского коксохимического завода и в промышленной зоне на юго-восточной окраине города.

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ якобы захватили несколько позиций у ресторана «Царская охота» к югу от Авдеевки и продолжают наступление к югу от террикона на северо-восток.

Другой российский «военкор» заявил, что войска РФ продолжают штурмовать Северное (6 км к западу от Авдеевки) и продвигаются к Тоненькому. Российские источники утверждали, что бои продолжаются преимущественно в направлении Очеретиного, Новокалинового и Авдеевского коксохимического завода.

Украинский ВСУ сообщили, что украинские силы отразили российские нападения к востоку от Новобахмутовки, Степного и Авдеевки, к югу от Тоненького, и возле Керамика.

Представитель украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун сообщил, что украинские силы ожидают, что российские войска начнут третью волну штурма Авдеевки, и вскоре могут усилить артиллерийскую подготовку.

Штупун отметил, что за последние двое суток российские войска на Авдеевском направлении не применяли активную тяжелую военную технику, уменьшили использование авиации в этом районе и все больше используют пехоту. Он добавил, что российские штурмовые подразделения «Шторм» и «Шторм-Z» продолжают нести значительные потери, а в отдельных отрядах осталось лишь около 10-15 процентов начального состава.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 ноября, показывают, что российские войска якобы достигли ограниченных территориальных достижений в северо-западной части Марьинки.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские штурмы вблизи Марьинки и Новомихайловки. Также отметили, что отбили атаку к югу от Водяного (5 км к северо-востоку от Угледара).

Южная ось

18 ноября русские войска безуспешно атаковали в районе границы Донецко-Запорожской областей. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).

Российский батальон «Восток» утверждал, что плохие погодные условия препятствуют наземным операциям в районе границы Донецко-Запорожской областей, и большая часть активности в этом секторе приходится на беспилотники и средства борьбы с беспилотниками.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия в Мелитопольском направлении. Российское МО заявило, что войска РФ якобы отразили четыре украинских атаки вблизи Работино.

Российские войска провели контратаку на западе Запорожской области 18 ноября, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Роботиного и Новопрокоповки и к западу от Вербового.

Известный российский «военкор» утверждал, что силы РФ неудачно контратаковали к западу от Работино и Вербового.

Украинские войска продолжали боевые действия на восточном (левом) берегу Херсонской области 18 ноября. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы удерживают позиции на востоке береговой части Херсонской области.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы при артиллерийской поддержке атаковали вблизи Поймы, Песчановки и Кринок. Российские «военкоры» утверждали, что украинские силы продолжают перебрасывать дополнительный личный состав пехоты на левый берег.

18 ноября Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили 12 атак России на левом берегу Херсонской области.

Агентство Reuters со ссылкой на неназванных морских специалистов и украинского чиновника сообщило 17 ноября, что гражданский балкер под флагом Либерии, перевозивший зерно, получил повреждения в Черном море после того, как, вероятно, наткнулся на плавучую морскую мину.

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