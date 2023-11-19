Гудков: Врачи обследовали Путина и кое-что выявили 19.11.2023, 9:27

Медицинские проблемы привели к созданию «двух имиджей» главы Кремля.

Российский оппозиционер, бывший полковник ФСБ Геннадий Гудков, уехавший из России еще в 2019 году из-за угрозы ареста, прокомментировал периодически появляющиеся в СМИ слухи о проблемах со здоровьем у Владимира Путина.

В интервью Алесе Бацман Гудков рассказал об обследовании российского президента и указал на существование «двух имиджей Путина».

«Я не могу объяснить разницу двух имиджей Путина. Первый - это тотальное опасение за свое здоровье, это карантины, это параноидальный синдром ни к кому близко не приближаться, ни с кем не общаться. У него какие-то были проблемы со здоровьем. Смертельные они или не смертельные, фатальные или не фатальные... Как шутят доктора: здоровых людей нет, есть недообследованные. Может быть, Путин исключение из этого правила: он дообследованный, и там что-то выявили. Второй имидж мы с вами видим: это имидж человека, который братается со всеми, быстренько спускается с трапа, и правая, и левая рука работает. Обратите внимание: у того Путина, которого мы знаем, там правая рука не очень, он и не размахивает ею», - добавил оппозиционер.

Кроме того, собеседник высказался о психологическом состоянии Путина. «Я тогда, в 19-м году, недооценил этого. У меня же были данные, мы с одним человеком готовили письма, предлагали, чтобы он все же свернул с этого опасного пути, потому что я прекрасно понимал, что страна стоит на грани, где уже нужно силовое удержание власти. Но у нас не получилось с этим письмом, не получилось обращение к Путину. Человек, с которым я общался говорит: «Знаешь, Ген, Володя какой-то странный, он сейчас по много часов сидит с генералами, показывает им какие-то мультики, ролики, образцы. Это ему нравится. Ему не нравится все, что в стране творится, а вот это его притягивает». Он уже тогда готовился к войне, тогда уже вынашивал планы о войне», - отметил Гудков.

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