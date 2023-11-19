Главу партии БНФ Костусева поместили в ПКТ 19.11.2023, 9:30

Ранее у политзаключенного диагностировали онкологическое заболевание.

Бывшего председателя Партии БНФ Григория Костусева, осужденного на 10 лет, поместили в помещение камерного типа (ПКТ). Об этом на его странице в Facebook сообщил зять политика Дмитрий Антончик.

Ранее 66-летнего Григория Костусева четыре раза отправляли в ШИЗО. В последний раз — этой осенью.

Ранее у политика диагностировали онкологическое заболевание. Однако, по данным на октябрь, после выхода из ШИЗО ему ничего не сообщили о результатах онкологического исследования, пройденного в августе.

Напомним, Григория Костусева осудили на 10 лет колонии по делу о «госперевороте». В неволе у политика обострились проблемы со здоровьем — у него онкозаболевание.

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