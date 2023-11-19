Пионтковский рассказал о тайной договоренности Байдена и Си Цзиньпина 19.11.2023, 9:39

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У главы КНР не очень простая ситуация в Пекине.

Публицист Андрей Пионтковский уверен: на встрече президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина была достигнута негласная договоренность о том, что Пекин в обозримом будущем не станет решать тайваньский вопрос военным путем.

Об этом аналитик рассказал в общении с украинскими журналистами.

По мнению эксперта, решительная реакция Вашингтона на события на Ближнем Востоке, где боевики ХАМАСа 7 октября осуществили нападение на Израиль, а также твердые заявления американской стороны о намерении продолжить поддержку Украины изменили планы Пекина в отношении Тайваня.

«Соединенные Штаты ответили очень решительно: это полная поддержка Израиля, два авианосных соединения, одна подводная лодка были направлены к берегам Израиля. Такие вещи Си понимает. Он понял, что американцы не отступят, они не сдадут ни Украину, прежде всего, Украина сама себя не сдала, ни Израиль. Самым важным неофициальным итогом этого визита было обещание товарища Си в ближайшей исторической перспективе не пытаться решить вопрос Тайваня военным путем», - сказал аналитик.

Кроме того, эксперт обратил внимание на странные события, происходящие в последнее время в китайском руководстве.

«У него (Си Цзиньпина - ред.) не очень простая ситуация в Пекине. Мы же видим, что там происходит: сначала исчезает куда-то министр обороны, потом вообще молодой человек по меркам китайской номенклатуры бывший премьер Ли умирает от сердечного приступа. Это тот Ли, который должен был стать новым председателем КНР... Все там очень непросто, и недовольство растет», - отметил эксперт.

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