Больничные в Беларуси начинают считать по-новому 2 19.11.2023, 9:44

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Кому заплатят больше?

Белорусов с 1 января 2024 года ждут большие изменения по больничным: вырастут минимальные выплаты, введут дифференциацию в зависимости от стажа, разовые выплаты тоже будут учитываться.

Каждый месяц больничные получают примерно 380 тысяч белорусов, так что изменения повлияют на многих работников, пишет onliner.by.

Вместо 6 месяцев будут учитывать 18

Новые правила содержатся в постановлении правительства от 30 декабря 2022 года №945.

Сейчас при расчете больничного учитываются выплаты за последние полгода перед месяцем, в котором работник заболел.

Со следующего года расчетный период заметно вырастет — он будет составлять 18 месяцев перед кварталом, в котором работник ушел на больничный. В расчетный период не будут включать время, когда у работника был простой или отпуск за свой счет по инициативе нанимателя, когда сотрудник был на больничном или получал другие социальные выплаты.

В Минтруда объясняли это новшество тем, что теперь получится избежать случаев, когда среднедневной заработок искусственно завышался.

Вырастет минимальная выплата

Одно из главных новшеств коснется тех, кто может претендовать только на минимальный больничный.

Сейчас сотрудники, которые проработали меньше 6 месяцев с уплатой взносов в ФСЗН, получают 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (183,9 рубля).

Со следующего года минимальный больничный привяжут к минимальной зарплате по стране. Ниже минималки при работе на полную ставку платить не могут. Этот показатель устанавливается правительством с 1 января каждого года, потом в течение года сумму могут проиндексировать с учетом роста цен.

Минимальная зарплата в стране сейчас составляет 554 рубля. С 1 января 2024 года в правительстве обещали повысить ее до 626 рублей.

Увеличится среднедневной заработок

При расчете больничного будут учитывать разовые выплаты. Например, если вам дали матпомощь или деньги на оздоровление (даже если это был ваш бывший работодатель; главное, чтобы выплаты были в расчетном периоде — за предыдущие 18 месяцев).

С 1 января эти суммы помогут увеличить среднедневной заработок, а значит, и сумму больничного.

Расчетами теперь будут заниматься территориальные органы ФСЗН, а не наниматель.

Работникам со стажем заплатят больше

Хорошая новость для тех, кто работает 10 лет и больше (а таких большинство). Им с первого дня болезни будут начислять 100% среднедневного заработка.

Сейчас стаж работника никак не учитывается и ни на что не влияет в плане больничных, условия у всех одинаковые. Первые 12 дней приходится болеть с 80% среднедневного заработка, и только потом начинают возвращать 100%.

А тем, кто заболел, но работает меньше 10 лет, придется рассчитывать только на 80% заработка. Неважно, сколько дней такой работник будет на больничном, выплаты будут рассчитываться неизменно.

Ничего не изменится для тех, кто с первого дня имеет право на пособие в размере 100% среднедневного заработка (пособие по уходу за ребенком, по беременности и родам и т. д.). Для доноров и чернобыльцев также ничего не меняется. В некоторых случаях (например, при нарушении больничного режима) могут назначить только 50% от пособия — это правило сохраняется.

У многих будет один больничный

По новым правилам, пособие по временной нетрудоспособности будет назначаться по основному месту работы. Но в расчетах будут учитывать заработок у всех нанимателей. Эти данные наниматель получит от ФСЗН.

Сейчас каждый наниматель выплачивает пособие отдельно.

Но для некоторых подработок ничего не изменится. Если на основной работе вы заключили трудовой договор, а в других местах подрабатываете по договорам подряда, то пособия будут назначаться отдельно.

Что, если на одну работу прийти, а на другую нет

Тогда работник вообще лишится выплат. Если на одном месте вы принесли листок нетрудоспособности, а на втором продолжали работать, то больничный не оплатят. Это правило не будет распространяться на больничный, который выдан в связи с беременностью и родами.

Пока что пособие выплачивается, даже если на вторую работу вы продолжали исправно ходить.

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