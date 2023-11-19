Стрелков зря рыпается 4 Андрей Окунь

19.11.2023, 10:11

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Игорь Гиркин (Стрелков)

Родина его «жеста» не забыла.

Стрелков-Гиркин из СИЗО сообщил, что пойдет кандидатом на выборы президента России в марте 2024 года. Он хочет составить конкуренцию Путину, так как тот слишком доверчивый, ибо восемь лет позволял «водить себя за нос».

Я уже писал, что в России не кандидат решает, будет ли он участвовать в президентских выборах. И даже не россияне, дающие ему свои подписи на выдвижение. Наш внутриполитический блок за 20 с лишним лет провел отличную работу по зачистке любой оппозиции, сделав весь процесс выдвижения максимально контролируемым. Так что когда на выборах вы увидите в бюллетенях того или иного кандидата, то знайте: ему разрешили там оказаться, посчитав его достаточно полезным.

И Стрелков прекрасно об этом знает. Поэтому правильнее будет сказать, что он не заявляет о своем выдвижении, а предлагает себя в качестве кандидата-спойлера. Проблема лишь в том, что власти такой персонаж не нужен по той простой причине, что тему войны во время предвыборной кампании задвинут куда подальше вместе с любыми проявлениями крайностей таких как турбопатриотизм.

Стрелков на самом деле зря рыпается. Он всегда был лоялен власти, всегда расшибался перед ней в низком поклоне, так что и незачем теперь обострять, выдвигаясь на выборы. Стрелков одним из первых заступился за президента 24 июня, пока большинство лоялистов молча наблюдали за шествием вагнеров на Москву.

Родина этого жеста не забыла и по сути отправила заслуженного полководца в отпуск в не самые отдаленные места. Организовали ему более чем сносные условия, может, даже планировали выпустить после окончания выборов. А он вон как отблагодарил. Зря, очень зря. Вряд ли он хочет стать вторым Навальным, да и не получится у него, не тот масштаб личности. Так что точно зря, только лишний срок себе намотает, а на выборах и не окажется.

Андрей Окунь, t.me

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